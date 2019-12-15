Binlerce aday bekçi olabilmek için ilanları yakından takip ediyor. 2019 yılında bayahı bir bekçi alımı yapıldı. Adaylar şimdi 2020 yılında bekçi alımı olup olmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda 2020 bekçilik alımları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. Bekçi olmak isteyen adayların, 2020 bekçilik alımı tarihleri ve başvuru şartlarına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler? 2020 bekçilik alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler. Bekçi, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumludur.

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