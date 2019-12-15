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  • 16.12.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 09:31

Bekçi adayları dikkat değişti! 2020 ları başladı mı? nedir?

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, ında başvuru şartlarına bazı maddeler eklendi. Gündeme gelen haberlerin ardından, bekçi olmak isteyen adayların, ı tarihleri ve başvuru şartlarına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler? 2020 bekçilik alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler. Bekçi İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir. Eskiden İstanbul sokaklarının gece güvenliği bekçiler tarafından sağlanırmış, 2017 senesi itibariyle büyük şehirlerde bekçilik mesleği hayata geri dönmüştü.

2020 bekçi alımları son dakika başladı mı? İşte şartlar

Binlerce aday bekçi olabilmek için ilanları yakından takip ediyor. 2019 yılında bayahı bir bekçi alımı yapıldı. Adaylar şimdi 2020 yılında bekçi alımı olup olmayacağını merak ediyor. Bu bağlamda 2020 bekçilik alımları ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. 2020 bekçilik alımları ile ilgili açıklamalar gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir. Bekçi olmak isteyen adayların, 2020 bekçilik alımı tarihleri ve başvuru şartlarına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler? 2020 bekçilik alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler. Bekçi, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumludur.

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