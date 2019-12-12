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  • 12.12.2019 15:53
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 15:53

Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 başvuruları ne zaman? nedir?

Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar büyük bir heyecanla Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sağlık personeli alımını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurarak başvuru tarihlerini açıkladı. 17 bin 689 personel alımı kapsamında 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere çeşitli alanlarda alımlar yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 başvuruları ne zaman? nedir?

Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı yapıyor!

Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için beklenen müjdeli haber verildi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan alımlar için başvuru tarihleri ve detaylarını içeren kılavuz dün ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS 2019/7 tercihi yapacak olan sağlık bölümü mezunları şimdi alımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alımların 7 bin 525'i hemşire alımı olarak yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nedir? İşte alımlara ilişkin bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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