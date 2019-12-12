Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı için beklenen müjdeli haber verildi. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak olan alımlar için başvuru tarihleri ve detaylarını içeren kılavuz dün ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS 2019/7 tercihi yapacak olan sağlık bölümü mezunları şimdi alımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Alımların 7 bin 525'i hemşire alımı olarak yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 hemşire alımı başvuruları ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nedir? İşte alımlara ilişkin bilgiler...

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

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