EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2019 Aralık ayı içerisinde engelli memur adaylarının kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleneceğini duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından heyecanla bekleyen engelli memur adayları, ÖSYM tarafından kılavuz beklemeye başladı. Peki, EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Engelli memur alımı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? KILAVUZ YAYINLANDI MI?

EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Tercihlerin kısa sürede başlaması bekleniyor. ÖSYM'den tercih kılavuzu yayınlandıktan sonra tarihlerde belli olacak. Konu ile ilgili gelişmeleri anbean takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bakan Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz." dedi.