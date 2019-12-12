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  • 12.12.2019 11:25
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 11:25

Bekçilik mülakat sonuçları ne oldu? 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımları devam ediyor. Emniyet Genel Müdürüğü'nün 2019 1. dönem kapsamında yapacağı bekçi alımlarına başvuru yapan adaylardan sözlü mülakatlara katılmaya hak kazananlar 30 Eylül - 12 Ekim tarihlerinde sınava girdiler. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında son aşama olan sözlü mülakatların üzerinden iki ay geçti. Göreve başlama umuduyla sözlü mülakatlara katılan adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Bekçilik mülakat sonuçları ne oldu? 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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