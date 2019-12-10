Sağlık Bakanlığı tarafından 6 bin 951 sağlık teknikeri alımı yapılacak! Başvuru şartları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından çeşitli alanlarda yapılacak olan 17 bin 689 personel alımı için heyecan sürüyor. Bu alımların içerisinde 6 bin 951 sağlık tekniker alımı müjdesi verildi. Alımlar Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının ardından sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar Sağlık Bakanlığı 6 bin 951 sağlık teknikeri/teknisyeni alımı hakkındaki detayları merak ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz ay sağlık bölümünden mezun olanlara müjdeyi verdi. 17 bin 689 sağlık personeli alımı müjdesinin verilmesiyle gözler alımlar hakkındaki detaylara çevrildi. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere 6 bin 951 sağlık teknisyeni/teknikeri alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar şimdi detayları öğrenmek istiyor. İşte alıma dair bilgiler... 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI YAPILACAK Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı. HABERİN DEVAMI

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