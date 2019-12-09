TÜBİTAK KPSS'siz personel alımı ne zaman yapılacak? Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından SAGE birimine 44 kısmi süreli aday araştırmacı, UME birimine 12 personel, BİLGEM birimine 4 teknisten alınacak. Yayımlanan ilanlar ile birlikte başvuruya dair tüm detaylar belli oldu. Peki, 2019 TÜBİTAK SAGE UME BİLGEM kadro dağılımı ve başvuru şartları nedir? TÜBİTAK personel alımı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TÜBİTAK personel alımı ilanları 09 Aralık 2019 tarihinde yayımlandı. Adaylar başvurularına ilanların yayımlanması ile birlikte yapabilecekler. İŞKUR üzerinden alınacak adayların en geç 13 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

TÜBİTAK UME birimlerine yapılacak başvurular ise en geç 30 Aralık 2019 tarihine kadar yapılması gereklidir. TÜBİTAK SAGE içn ise en geç 23 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru alınacak.

İlgili İlanlara başvurular, TÜBİTAK resmi İnternet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi ve referans kodu seçilerek başvuru yapılması zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.