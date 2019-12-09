Devlet Arşivleri Başkanlığı personel alımı için son gün yaklaştı! Başvuru şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından personel alım başvuruları 2 Aralık tarihinde başladı. 13 Aralık tarihinde sona erecek başvurular hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Adaylarda ilk olarak KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 alma şartı da aranacak. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? İşte alım yapılacak kadrolar ve ilanda yer alan detaylar...

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların, başvuruda bulunacakları branşlar için belirtilen öğrenim şartlarını taşımaları, 2018 KPSS'nin ilgili puan türlerinden en az 50 almaları, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmaları (1 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar) gerekiyor.