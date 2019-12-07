Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 personel alımının içerisinde 6 bin 951 sağlık teknisyeni alımı müjdesi duyuruldu. Alımlar Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Bu alımların 6 bin 951 sağlık teknisyeni olarak yapılacak. Özellikle yapılan duyurunun hemen ardından sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 6 bin 951 sağlık teknisyeni hakkındaki detayları merak ediyor.

17 BİN 689 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.