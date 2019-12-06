Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 personel alımı için beklenen müjdeli haber geldi. Bakanlık bünyesinde istihdam etmek üzere 2 bin 182 ebe alımı yapılacağı duyuruldu. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar şimdi detayları öğrenmek istiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu. Peki, 2 bin 182 ebe alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte son detaylar...

17 BİN 689 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.