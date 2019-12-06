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  • 06.12.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:29

KPSS ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı...

KPSS 2019/6 tercih sonuçları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılacak memur alımı için tercih bildiriminde bulunan adaylar heyecanla ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı ne zaman?

KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanır?, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur ataması yapabilmek için 21-27 Kasım tarihleri arasında tercihler alındı. Gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı ne zaman? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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