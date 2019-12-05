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  • 05.12.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 19:50

tarafından 7 bin 525 hemşire alınacak! Hemşire alımı başvuru şartları açıklandı mı?

17 bin 689 sağlık personeli alımı için duyuru yapıldı. Bakanlığa Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak sağlık personeli alımı yapılacağı belirtildi. Bu alımların 7 bin 525'i hemşire alımı olarak yapılacak. Duyurunun yapılmasıyla sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan binlerce vatandaş Sağlık Bakanlığı tarafından 7 bin 525 hemşire alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte personel alımı hakkında yapılan son açıklamalar...

Sağlık Bakanlığı tarafından 7 bin 525 hemşire alınacak!

Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar büyük bir heyecanla Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sağlık personeli alımını bekliyor. 17 bin 689 personel alımı kapsamında 7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi alınacak. Peki, hemşire alımı başvuru şartları açıklandı mı? İşte merak edilen detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

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