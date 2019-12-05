Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 05.12.2019 12:12
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 12:12

ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur ataması ne zaman?

heyecanla bekleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılacak memur alımı için gerçekleştirilen tercihler 27 Kasım'da sona ermişti. Adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı günü iple çekiyor. Peki, ? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur ataması ne zaman?

KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS 2019/6 tercih sonuçlarına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur alımı yapılacak. Tercih bildirimleri 21-27 Kasım'da gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercihlerin ardından yerleştirmelerve atamaların nasıl olacağı yönünde açıklama geldi. Şimdi ise gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur ataması ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriKPSS 2019/6 tercih sonuçları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur ataması ne zaman?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri