KPSS 2019/6 tercih sonuçlarına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur alımı yapılacak. Tercih bildirimleri 21-27 Kasım'da gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen tercihlerin ardından yerleştirmelerve atamaların nasıl olacağı yönünde açıklama geldi. Şimdi ise gözler tercih sonuçlarına çevrildi. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur ataması ne zaman? İşte cevaplar...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.