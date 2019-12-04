Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 04.12.2019 10:33
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 10:33

pa.edu.tr: açıklandı mı? 2019 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman açıklanır?

konusunda araştırmalar sürüyor. 2019 1. dönem kapsamında sözlü mülakatlara katılan binlerce bekçi adayı Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Bu bağlamda 'mülakat sonuçları' internet üzerinden en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2019 1. dönem ?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan bekçi adayları, Polis Akademisi'nin pa.edu.tr sayfasına akın ediyorlar. Bekçi olabilmek için umutlu bekleyişini sürdüren vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(Sonuçlar henüz açıklanmadı)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların bu ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleripa.edu.tr: Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman açıklanır?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri