Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 30 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü mülakatlara katılan bekçi adayları, Polis Akademisi'nin pa.edu.tr sayfasına akın ediyorlar. Bekçi olabilmek için umutlu bekleyişini sürdüren vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı günü iple çekiyor. Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? 2019 1. dönem bekçilik mülakatları ne zaman açıklanır? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(Sonuçlar henüz açıklanmadı)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda bir açıklama bulunmuyor. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların bu ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.