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  • 04.12.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 11:25

ne zaman açıklanacak? 2019 AÇSHB memur ataması ne zaman yapılacak?

ile ilgili araştırmalar sürüyor. 27 Kasım'da sona eren tercih bildirimlerinin ardından heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşlar, ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyorlar. Peki, ? 2019 AÇSHB memur ataması ne zaman yapılacak?

KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılacak memur alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21-27 Kasım tarihlerinde tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklama var mı? KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÇSHB memur ataması ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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