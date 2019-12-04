KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılacak memur alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21-27 Kasım tarihlerinde tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili resmi açıklama var mı? KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÇSHB memur ataması ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

KPSS 2019/6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz bildirilmedi. Sonuçlar ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.