Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde kamu kurumları ve özel sektör personel ve memur alımlarına hız verdi. Bu bağlamda çeşitli ilanlar açıklanmaya devam ediyor. Kamuda görev almak için Kamu Personeli Seçme Sınavına veya ÖSYM tarafından yapılan çeşitli başka sınavlara katılarak kamu kurumlarında veya kamu kuruluşlarında görev alabilmek için adeta yarışıyorlar. Bu sınavlardan alınan sonuçlara göre ise kurumların veya kuruluşların düzenledikleri sözlü veya yazılı sınava katılarak son aşamayı yapıyorlar ve sonunda sonucu olumlu olanları ataması yapılıyor. Peki Aralık ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte ilanlar ve alım yapılacak kadrolar...

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ARALIK AYINDA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Aralık ayı için yayımlanan ilanlara göre, TTK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BBDK, NDK, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkezi Yerleştirmeler, farklı Üniversiteler, Belediyeler, Aile Bakanlığı, Diyanet İşleri, Sayıştay gibi kamu kurumları alım yapacaklarını belirttiler.