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  • 26.11.2019 16:00
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 16:00

Bakan açıkladı! 17 bin 689 personel alımı ne zaman? Alım ilanı yayımlandı mı?

'nın merkez ve taşra teşkilatları için yapılacak olan 17 bin 689 personel alımı hakkında bir süredir açıklama bekleniyordu. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını açıkladı. Şimdi sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan vatandaşlar Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alım ilanı yayımlandı mı? İşte merak edilen detaylar...

Bakan açıkladı! Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Kasım ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel atamasının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Atamayı bekleyen sağlık bölümlerinden mezun binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atamasıyla ilgili açıklama yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

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