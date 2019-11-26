Kasım ayının son günlerine yaklaştığımız şu günlerde KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel atamasının hangi tarihte yapılacağı merak konusu oldu. Atamayı bekleyen sağlık bölümlerinden mezun binlerce kişi Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atamasıyla ilgili açıklama yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.