Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personel alımı açıklama kısa bir süre önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. ASDEP'e 1000 personel alımı yapılacağı duyurulmasıyla birlikte akıllara "ASDEP personel alımı ne zaman?" sorusu geldi. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? ASDEP'e kimler başvurabilir? İşte başvuru hakkında merak edilen bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.