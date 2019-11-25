Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 25.11.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 21:33

Bin personel alınacak! personel alımı ne zaman? ASDEP başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

personel alımlarına ilişkin beklenen açıklama geçen hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan gelmişti. Bakanlık 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 yapacak. Başvuruda bulunacak adaylar "?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? ASDEP'e kimler başvurabilir?

ASDEP personel alımı ne zaman yapılacak?

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) personel alımı açıklama kısa bir süre önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. ASDEP'e 1000 personel alımı yapılacağı duyurulmasıyla birlikte akıllara "ASDEP personel alımı ne zaman?" sorusu geldi. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? ASDEP'e kimler başvurabilir? İşte başvuru hakkında merak edilen bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBin personel alınacak! ASDEP personel alımı ne zaman? ASDEP başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri