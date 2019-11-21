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  • 21.11.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 18:48

Müjde verildi! 4 bin 635 personel alımı yapıyor! ASDEP başvuru şartları nelerdir?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından personel alımı duyurusu binlerce vatandaş tarafından merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk bugün yaptığı açıklamada "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 635 personel alımı hakkında detaylar merak ediliyor. İşte merak edilen bilgiler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada 4 bin 635 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." dedi. Açıklamaların ardından Aile Bakanlığı 4 bin 635 personel alımı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan şartlar ve ilan bilgileri...

4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Bakan Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

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