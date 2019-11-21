Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada 4 bin 635 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." dedi. Açıklamaların ardından Aile Bakanlığı 4 bin 635 personel alımı hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, ASDEP başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan şartlar ve ilan bilgileri...
4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
Bakan Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesini vatandaşlarla paylaştı.
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