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  • 21.11.2019 17:42
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 17:42

3750 lira maaşla yüzlerce düz memur alınacak!

2019/6 tercihleri açıklandı. Bu bağlamda düz memur alımı yapılacak. Büro personeli kadrolara KPSS puanı ile atama yapılacak. Alımlarda mülakat olmayacak. Düz memur, kamu kurum veya bağlı kuruluşlarında, ofiste ya da dışarıdan destek sağlamak amacıyla, genellikle büro işlerini gerçekleştiren kişidir. Ön Lisans mezunu memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylar başvurularına 21 Kasım 2019 tarihi ile ÖSYM merkezi yerleştirmesi ile tercih yapacaklardır. Peki ile mülakatsız düz memur alım başvuru şartları nedir? İşte 2001-3001-4001 ve detaylar

3750 lira maaşla yüzlerce düz memur alınacak!

KPSS tercihleri yayımladı. Bu bağlamda mülakatsız yüzlerce düz memur alımı 2001-3001-4001 kodları kullanılarak yapılacak. Açıklanan kılavuza baktığımız zaman memur alımları başvuru şartlarını görebilirsiniz. Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 2018-KPSS Ön Lisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

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HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercihleri ile Ön Lisans mezunu 323 memur alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar bakanlığı farklı illerde bulunan Taşra Teşkilatlarına alım yapılacak olup, Büro personeli, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli pozisyonlarda yapılacak.

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