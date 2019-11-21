KPSS tercihleri yayımladı. Bu bağlamda mülakatsız yüzlerce düz memur alımı 2001-3001-4001 kodları kullanılarak yapılacak. Açıklanan kılavuza baktığımız zaman memur alımları başvuru şartlarını görebilirsiniz. Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 2018-KPSS Ön Lisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

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HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercihleri ile Ön Lisans mezunu 323 memur alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar bakanlığı farklı illerde bulunan Taşra Teşkilatlarına alım yapılacak olup, Büro personeli, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli pozisyonlarda yapılacak.

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