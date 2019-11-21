KPSS 2019/6 tercih kılavuzu yayımlandı. Buna göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na mülakatsız 2 bin 365 memur alımı yapılacak. Yayımlanan kılavuz ile birlikte kadro ünvanı, alım yapılacak il-ilçe ve personel adeti bilgisi paylaşıldı. Peki, KPSS 2019/6 tercih işlemleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...

KPSS 2019/6 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Tercihler 21-27 Kasım 2019 tarihleri arasında alınacak.

Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

KPSS 2019/6 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.