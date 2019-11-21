Göç İdaresi personel alımı başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi tarafından 40 adet Büro Personeli ile 8 adet Sosyal Çalışmacı alımı yapabilmek için 7-11 Kasım 2019 tarihleri arasında başvuru gerçekleştiren adaylardan sözlü sınava katılmaya hak kazananların isimleri, sözlü sınav tarihleri, sınav saati ve sınav salonunu gösteren liste yayımlandı. Peki, Göç İdaresi personel alımı başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2019 Göç İdaresi sözlü sınav ne zaman yapılacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

GÖÇ İDARESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce pozisyonlar esas alınarak her bir il için ayrı ayrı olmak üzere belirlenen ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 (beş) katı kadar sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Göç İdaresi'nin (www.goc.gov.tr) internet adresi üzerinden 20 Kasım 2019 tarihinde duyuruldu.

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SÖZLÜ SINAV NEREDE YAPILACAK?

Göç İdaresi sözlü sınavına katılacak adayların, belirtilen tarih ve saatte geçerli bir kimlik belgesi ile Genel Müdürlüğün; Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 06370 Yenimahalle/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

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