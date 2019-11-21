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  • 21.11.2019 20:13
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 20:17

1000 personel alımı başvuruları ne zaman? ASDEP'e kimler başvurabilir? İşte başvuru şartları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk personel alımı için beklenen açıklamayı yaptı. Bakanlık tarafından 2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler ASDEP bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak sorusuna çevrildi. Peki, ASDEP'e kimler başvurabilir? İşte başvuru şartları...

ASDEP bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir süredir ASDEP personel alımlarına dair açıklama yapılması bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 ASDEP personel alımı yapılacağını duyurdu. İlanın ardından başvuru şartları ve başvuruya dair detaylar merak ediliyor. Peki, ASDEP 1000 personel alımı başvuruları ne zaman? ASDEP'e kimler başvurabilir? İşte ilan hakkında bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.

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