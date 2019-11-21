Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir süredir ASDEP personel alımlarına dair açıklama yapılması bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 1000 ASDEP personel alımı yapılacağını duyurdu. İlanın ardından başvuru şartları ve başvuruya dair detaylar merak ediliyor. Peki, ASDEP 1000 personel alımı başvuruları ne zaman? ASDEP'e kimler başvurabilir? İşte ilan hakkında bilgiler...

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlanda yer alan bilgilerde "Adaylar, başvurularını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veyahttps://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan sözleşmeli personel alım sınavı başvuru sayfasından elektronik ortamda 27 Kasım - 06 Aralık tarihleri arasında yapacaklardır." ifadelerine yer verildi.