DSİ kura sonuçları açıklandı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 500 personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde İŞKUR aracılığıyla alındı. İlana başvuru yapan adaylar kura çekimi heyecanı yaşadılar. Dün gerçekleştirilen kuraların sonuçları için gözler DSİ'ye çevrildi. Peki, DSİ kura sonuçları açıklandı mı? İŞKUR DSİ 500 işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

DSİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

DSİ 500 işçi alımı için gerçekleştirilen başvuruların ardından kura çekimi 19 Kasım 2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura sonuçları henüz açıklanmadı. Hak kazanan adayların belirlendiği listenin tamamlanmasının ardından DSİ'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulması bekleniyor.

DSİ KURA SONUÇLARI BU SAYFADA OLACAK