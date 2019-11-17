Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları yapılıyor. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce personel alımı sağlanıyor. Yayımlanan personel ilanlarını yakından takip edenler uzman çavuş, astsubay, subay, sözleşmeli er maaşları hakkında bilgi edinmek istiyor.

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli er maaşları 3 bin 500 TL ile 4 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Maaşlar görev yapılan bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

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