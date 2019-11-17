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  • 17.11.2019 18:51
  • Son Güncelleme: 17.11.2019 18:56

Subay, uzman erbaş, astsubay ve ne kadar? İşte 2019 yılı güncel maaşları...

Yüz binlerce vatandaş hayalinde mesleği icra etmek istiyor. Bu kapsamda özellikle sözleşmeli er, uzman çavuş, astsubay ve subay alım ilanları yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirli tarihler aralığında personel alım ilanları duyuruluyor. Son olarak Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri için sözleşmeli er ilanı yayımlandı. Bakanlık tarafından duyurulan ilanlara yoğun ilgi gösterilirken sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve larının ne kadar olduğu da merak konusu oldu.

Uzman erbaş, astsubay, subay maaşları ne kadar?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından her yıl sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları yapılıyor. Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından yayımlanan ilanlarla binlerce personel alımı sağlanıyor. Yayımlanan personel ilanlarını yakından takip edenler uzman çavuş, astsubay, subay, sözleşmeli er maaşları hakkında bilgi edinmek istiyor.

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI NE KADAR?

Sözleşmeli er maaşları 3 bin 500 TL ile 4 bin 500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Maaşlar görev yapılan bölgeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Uzman erbaş maaşları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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