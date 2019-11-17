POMEM parkur bilgileri merakla bekleniyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından polis alımı için gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM'lere hazırlık sürüyor. POMEM mülakatlarına katılacak adaylar sınava nerede gireceklerini araştırmaya başladılar. Peki, POMEM sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? 26. Dönem POMEM parkur bilgileri nasıl olacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

POMEM MÜLAKAT YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

26. Dönem POMEM mülakatları için geri sayım başladı. Polis Akademisi tarafından başvuru yapan adayların mülakatlara katılacakları yer bilgisi açıklandı. 26. Dönem POMEM sınav giriş belgesi lisans ve önlisans yerlerine aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.