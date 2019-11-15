Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 15.11.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 17:20

Jandarma Genel Komutanlığı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?

Van'da gerçekleştirilen Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu yaptığı açıklamada 6 bine yakın yapılacağını duyurdu. Açıklamaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı korucu alımının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Binlerce kişinin aklına "Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?" sorusu geldi.

Geçtiğimiz aylarda 25 bin korucu alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte korucu olmak isteyen binlerce kişi yapılacak duyuru bekliyordu. Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı'na katılan ve burada açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu korucu olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Bakan Soylu 6 bine yakın korucu alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Jandarma korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

JANDARMA KORUCU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 6 bin korucu alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriJandarma Genel Komutanlığı korucu alımı yapılacak! Korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri