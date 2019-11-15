Geçtiğimiz aylarda 25 bin korucu alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte korucu olmak isteyen binlerce kişi yapılacak duyuru bekliyordu. Güvenlik Korucuları Hizmetiçi Eğitim Programı'na katılan ve burada açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu korucu olmak isteyenlere müjdeli haberi verdi. Bakan Soylu 6 bine yakın korucu alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Jandarma korucu alımı ilanı ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilen bilgiler...

JANDARMA KORUCU ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 6 bin korucu alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.