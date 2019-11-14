



İcra müdürlüğü sınavı için hazırlıklar sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, başvuru işlemleri bugün tamamlanıyor. 700 icra mdürü ve müdür yardımcısı alımı için gerçekleştirilecek sınavın detayları belli oldu. Peki, Adalet Bakanlığı 700 icra müdür ve müdür yardımcısı başvuru şartları neler? İcra müdürlüğü sınavı başvuru nasıl yapılır? 2019 İcra Müdürlüğü sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

7 Kasım'da başlayan başvurular 14 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresi üzerinde yapabilecek.

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