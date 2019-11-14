14 Kasım İŞKUR yeni personel alımı ilanları yayımlandı. Türkiye'de kamu istihdam hizmetlerinde etkin rol oynayan İŞKUR, personel alımlarına devam ediyor. İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmede faaliyet gösteren İŞKUR tarafından yayımlanan yeni ilanlara göre belediyelere ve üniversitelere personel alımı yapılacak. Peki, İŞKUR personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 14 Kasım İŞKUR personel alımı başvuru şartları nedir? İşte konu ile ilgili detaylar...

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden yapılacak. 14 Kasım'da başlayan başvurular en geç 4 gün içerisinde yani 18 Kasım'a kadar alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine üyelik giriş yapması gerekiyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra ilgili ilanlara ulaşabilirsiniz.

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