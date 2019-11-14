Kasım 2019 maaş bordroları için bekleyiş sona erdi. E-Bordro ile maaş sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Kamu kurumlarında personel olarak çalışan vatandaşların beklediği bordrolar yayımlandı. Peki, 2019 Kasım maaş sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro giriş ile 2019 Kasım ayı maaş bordroları sorgulama işlemleri...

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E-BORDO 2019 KASIM AYI MAAŞI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Bu hizmetten faydalanabilmek için e-Devlet şifrenizin olması gerekiyor. E-Devlet şifresi olmayanların PTT üzerinden şifrelerini almaları gerekiyor. E-Devlet'in www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden sisteme giriş yaptıktan sonra E-Bordro sorgulama sayfasını açın. Daha sonra gelen ekeranda yıl ve ayı seçerek görüntülemek istediğiniz maaş bordrolarına ulaşabilirsiniz.

MALİYE BAKANLIĞI'NDAN E BORDRO UYARISI