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  • 13.11.2019 12:09
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 12:11

yayınlandı! İşte başvuru şartları...

Kara ve tarafından 2019 yılı sözleşmeli er temin edilmek üzere yeni bir ilan yayınlandı. Sözleşmeli er veya erbaş olarak görev yapacak kişiler, 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre görevlerini yapmaktadır. En az ilköğretim mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız haberimizde yer alan detayları dikkatli bir şekilde okuyarak sözleşmeli erbaş ve erliğe hemen başvuruda bulunabilirsiniz. https://personeltemin.msb.gov.tr sayfasından hemen başvurun.

Sözleşmeli er alım ilanı yayınlandı! İşte başvuru şartları...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2019 yılı sözleşmeli er temin edilmek üzere yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. Sözleşmeli er rütbesi ile en az 2 yılı tamamlayan olan kişiler, eğer şartları sağlıyorsa ve kadrolar uygunsa sözleşmeli onbaşılığa, burada en az 2 yılını tamamlayıp şartları sağlayanlar çavuşluğa terfi eder. Aynı zamanda sözleşmeli er ve erbaşlar 3 yıl görev yaptıktan sonra gerekli şartları sağlıyorsa ve kadrolar uygunsa uzman erbaş veya astsubaylığa geçiş yapabilirler.

Sözleşmeli er temini 12 Kasım itibariyle başvurular başlamış olup son başvuru tarihi 20 Kasım 2019'dur.

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