Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2019 yılı sözleşmeli er temin edilmek üzere yeni bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana göre başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. Sözleşmeli er rütbesi ile en az 2 yılı tamamlayan olan kişiler, eğer şartları sağlıyorsa ve kadrolar uygunsa sözleşmeli onbaşılığa, burada en az 2 yılını tamamlayıp şartları sağlayanlar çavuşluğa terfi eder. Aynı zamanda sözleşmeli er ve erbaşlar 3 yıl görev yaptıktan sonra gerekli şartları sağlıyorsa ve kadrolar uygunsa uzman erbaş veya astsubaylığa geçiş yapabilirler.

Sözleşmeli er temini 12 Kasım itibariyle başvurular başlamış olup son başvuru tarihi 20 Kasım 2019'dur.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ