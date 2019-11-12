Türk Kızılayı personel alımı için yeni ilan yayımladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanlara büyük ilgi gösterilmişti. 11 Kasım'dan itibaren başvuruların alındığı ilanlarda KPSS şartı aranmadığı bildirildi. Türk Kızılayı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruların şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte 2019 Kızılay personel alımı kadroları ve şartları...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türk Kızılayı'nın https://basvuru.kizilaykariyer.com internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar başvuru yapmak istedikleri ilanın üzerine geldikten sonra "İlana Başvur" butonuna tıklayarak istenilen adımı takip etmeleri gerekiyor.

KIZILAY PERSONEL İLANINA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Gençlik Çalışanı,

Çağrı Merkezi Operatörü,

Veri Doğrulama Uzman,

İletişim Asistanı

pozisyonlarına allım yapacak.