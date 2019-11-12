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  • 12.11.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 08:50

KPSS şartsız yeni personel alımı ilanı yayımlandı! İşte 2019 Kızılay başvuru şartları ve kadrolar

Türk ı tarafından yeni personel ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre, Türk Kızılayı'na 4 farklı kadro ile personel alımı yapılacak. Kızılay bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar, hangi kadrolara alım yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, başvuru şartları neler? İşte ve şartları...

Kızılay'dan yeni personel ilanı yayımlandı

Türk Kızılayı personel alımı için yeni ilan yayımladı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ilanlara büyük ilgi gösterilmişti. 11 Kasım'dan itibaren başvuruların alındığı ilanlarda KPSS şartı aranmadığı bildirildi. Türk Kızılayı bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar başvuruların şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Kızılay personel alımı başvuru şartları neler? İşte 2019 Kızılay personel alımı kadroları ve şartları...

KIZILAY PERSONEL ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Türk Kızılayı'nın https://basvuru.kizilaykariyer.com internet adresi üzerinden yapılacak. Adaylar başvuru yapmak istedikleri ilanın üzerine geldikten sonra "İlana Başvur" butonuna tıklayarak istenilen adımı takip etmeleri gerekiyor.

KIZILAY PERSONEL İLANINA BAŞVURU YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Gençlik Çalışanı,
Çağrı Merkezi Operatörü,
Veri Doğrulama Uzman,
İletişim Asistanı

pozisyonlarına allım yapacak.

Başvuru şartları için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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