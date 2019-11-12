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  • 12.11.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 11:47

Bekçi adayları tetikte bekliyor! ne zaman açıklanacak? (2019 1. dönem)

Bekçilik sözlü mülakatları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarının heyecanı sürüyor. Bekçilik görevini yerine getirmek için 2019 1. dönem kapsamında başvuru yapan adaylar, son aşama olan sözlü mülakatların sonuçlarını bekliyor. Peki, 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son günlerde en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, 2019 1. dönem kapsamında başvurularını gerçekleştirdi. Üç aşamada gerçekleştirilen bekçi alımlarında sırasıyla yazılı sınav, spor aşaması ve sözlü mülakatlar uygulandı. İlk iki aşamayı başarıyla geçenler şimdi sözlü mülakatların sonuçlarını bekliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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