Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, son günlerde en çok merak edilenler arasında ilk sırada yer alıyor. Bekçi olmak isteyen adaylar, 2019 1. dönem kapsamında başvurularını gerçekleştirdi. Üç aşamada gerçekleştirilen bekçi alımlarında sırasıyla yazılı sınav, spor aşaması ve sözlü mülakatlar uygulandı. İlk iki aşamayı başarıyla geçenler şimdi sözlü mülakatların sonuçlarını bekliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.