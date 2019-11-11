26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi tarafından 14-25 Ekim tarihleri arasında başvurusu alınan 26. Dönem POMEM'lere başvuru yapan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Sonuçlar için geri sayım başlarken mülakatların hangi tarihlerde yapılacağı da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 26. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2019 POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak kulislerde dolaşan bilgiye göre, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisi tarafından Fiziki Yeterlilik Sınavı hakkında duyuru yayımlayacak ve adaylara parkur ile ilgili detayları paylaşacak.

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

Edinilen bilgiye göre, 26. Dönem POMEM mülakatları 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat yerleri henüz belli olmadı.