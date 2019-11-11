Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacak! BTK sınav katılım şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan ilanla 120 uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. İlanın ardından başvuru yapmak isteyen adaylar detaylar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle alımların hangi illerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sınavları ne zaman yapılacak? İşte ilan hakkında bilgiler...

120 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 120 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bilişim uzman yardımcıları, başta Ankara'daki merkez teşkilat olmak üzere çeşitli illerde görev yapacak.