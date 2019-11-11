Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 11.11.2019 15:57
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 16:25

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacak! BTK sınav katılım şartları nelerdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 120 uzman alımına dair ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanın yayımlanmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve başvuru hakkındaki detaylara çevrildi. Şimdi ilana başvuru yapmayı düşünen pek çok kişi şimdi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, BTK başvuru şartları nelerdir? İşte sınava katılım şartları...

Resmi Gazete'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan ilanla 120 uzman yardımcısı alınacağı açıklandı. İlanın ardından başvuru yapmak isteyen adaylar detaylar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle alımların hangi illerde yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sınavları ne zaman yapılacak? İşte ilan hakkında bilgiler...

120 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BTK, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavıyla 120 bilişim uzman yardımcısı istihdam edecek.

Bilişim uzman yardımcıları, başta Ankara'daki merkez teşkilat olmak üzere çeşitli illerde görev yapacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu personel alımı yapacak! BTK sınav katılım şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri