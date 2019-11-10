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  • 10.11.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 11:09

personel alım ilanı yayınlandı mı? ...

personel alımları için bekleyiş devam ediyor. Adaylar bir an önce ilanların açıklanmasını bekliyor. Bu bağlamda PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. Peki, PTT şartsız 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2019 PTT personel alımı ne zaman? PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür.

PTT personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları...

Türkiye'nin köklü ve en eski kurumu plan PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. 2019/1 PTT kamu personeli alımı için başvuru tarihlerini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı.


PTT PERSONEL ALIMI İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı.

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