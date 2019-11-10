Türkiye'nin köklü ve en eski kurumu plan PTT'ye 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler binlerce vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. 2019/1 PTT kamu personeli alımı için başvuru tarihlerini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı.



PTT PERSONEL ALIMI İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

PTT'nin personel alımı ilanları hakkında ardı ardına gelen açıklamalardan ilki PTT çalışanlarının sendikası olan Birlik Haber Sen tarafından yapıldı. İkinci açıklama ise PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapıldı.

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