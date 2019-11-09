Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için hazırlıklar tamamlanmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Kaymakam maaşı ne kadar? ÖSYM'nin takvimine göre merak edilen sorular yanıt buldu. İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

KAYMAKAMLIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 9 Kasım'da gerçekleştirilen Kaymakamlık sınavının sonuçları 4 Aralık 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden duyurulacak.

SORU VE CEVAPLAR YAYINLANDI MI?

Kaymakamlık sınavı soruları ve cevapları henüz yayınlanmadı. Bilindiği üzere ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın soru ve cevapları, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde yayınlanıyor. Bu sınavın soru ve cevapları önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılacak.