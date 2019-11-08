Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 08.11.2019 10:23
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 10:23

84. Dönem açıklandı! 2019 EGM 84. ekranı

84. Dönem için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, sonuçların erişime açıldığı duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde sınava ait soru ve cevaplar da yayınlanmıştı. Peki, 84. Dönem nasıl yapılır?

84. Dönem Özel Güvenlik sonuçları açıklandı!

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. Son zamanların en çok ilgi gören mesleği olan Özel Güvenlik alımları devam ediyor. 84. Dönem kapsamında gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyordu. Emniyt Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların 8 Kasım'da açıklanacağı bildirilmişti ancak müjdeli haber bir gün öncesinden geldi. Sonuçlar 7 Kasım itibarıyla erişime açıldı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları orgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak sizden istenilen bilgileri girdikten sonra sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı! 2019 EGM 84. ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri