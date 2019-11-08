84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı. Son zamanların en çok ilgi gören mesleği olan Özel Güvenlik alımları devam ediyor. 84. Dönem kapsamında gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçları heyecanla bekliyordu. Emniyt Genel Müdürlüğü tarafından sonuçların 8 Kasım'da açıklanacağı bildirilmişti ancak müjdeli haber bir gün öncesinden geldi. Sonuçlar 7 Kasım itibarıyla erişime açıldı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları orgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sonuçlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı. Aşağıdaki linke tıklayarak sizden istenilen bilgileri girdikten sonra sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.