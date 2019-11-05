Polis Akademisi tarafından bekçi alımları devam ediyor. Polisin iş ve işlemlerinde yardımcı unsur olarak görev alan bekçiler 1995 yılına kadar emniyet teşkilatında görev almıştı. 2016 yılı itibarıyla tekrar mahalle kültürünün kazanılması ve güvenliğinin sağlanması, aynı zamanda polisin iş ve işlemlerinin kolaylaştırılması kapsamında yeniden bekçi alımları başladı. Bu kapsamda dönem dönem bekçi alımları devam ediyor. 2019 1. dönem kapsamında sözlü sınava katılan adaylar sonuçları bekliyor. Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona edi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.