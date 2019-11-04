Hakim ve savcı alımı için son günler... ÖSYM tarafından iki oturumda gerçekleşirilecek hakim ve savcı sınavına başvurular alınıyor. 31 Ekim'de başlayan başvuru sürecinde son aşamaya gelindi. 1000 adli yargı hakim ve savcı adayı, 200 avukatlık mesleğinden hakim ve savcı adayı, 100 idari yargı hakim adayı alımı için başvuru yapamayanların kısa sürede başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2019 Hakim savcı sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

31 Ekim'de başlayan başvurular, 7 Kasım 2019 tarihinde sona erecek. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapılacak.

Adaylar, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

Sınav ücreti; 1 sınava katılan adaylar için 216,00 TL, 2 sınava katılan adaylar için 324,00 TL, 3 sınava katılan adaylar için 432,00 TL olarak belirlendi.

Sınav ücreti, 31 Ekim - 8 Kasım 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacak. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.