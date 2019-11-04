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  • 04.11.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 16:56

ve memur alımı tarihleri bekleniyor! ASDEP personel alımı başvuru şartları neler?

Yakın bir süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla 4 bin 321 personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Açıklamanın ardından başvuru için duyuruyu bekleyen adaylar aynı zamanda başvuru şartlarını da araştırmaya başladı. Bakanlığa 1000'i 1000'i işçi, 2 bin 321'i sözleşmeli personel olmak üzere alım yapılacak. Bu kapsamda ASDEP memur alımı tarihleri heyecanla bekleniyor. Peki, ASDEP personel alımı başvuru şartları nelerdir?

4 bin 321 personel alımı duyurusunun ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda şimdi başvuruda bulunacak olan on binlerce kişi başvuru şartları ve başvuru detayları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ASDEP memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son bilgiler...

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.

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