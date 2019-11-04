4 bin 321 personel alımı duyurusunun ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılacak açıklama heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda şimdi başvuruda bulunacak olan on binlerce kişi başvuru şartları ve başvuru detayları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ASDEP memur alımı başvuru şartları nelerdir? İşte son bilgiler...

AİLE BAKANLIĞI 4 BİN 321 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4 bin 321 personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içine ekleyeceğiz.