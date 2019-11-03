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  • 03.11.2019 11:37
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 12:14

personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları...

personel alımı ne zaman yapılacak? PTT 55 bin personel ve memur alımları binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bu bağlamda PTT tarafından daha önce personel alımıyla ilgili açıklama yapılmıştı. 2019 yılında 55 bin alım yapılacağı belirtilmişti. Fakat şuan öyle bir adım atılmadı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. İlanın ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki, şartsız PTT personel alımı ne zaman? 2019 55 bin PTT personel alımı ilanı geldi mi? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

PTT personel alım ilanı yayınlandı mı? Başvuru şartları...

PTT personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 55 bin personel alımı yapılacağı açıklamasının ardından gözler yayınlanacak ilana çevrildi. 55 bin personel alımı kadrosuna başvuru yapmak isteyen vatandaşlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, PTT KPSS şartsız 55 bin personel alımı ilanı yayınlandı mı? 2019 PTT personel alımı ne zaman? PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür.

PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?

PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. Bu açıklamaların ardından binlerce vatandaş alımların hangi tarihte olacağını araştırmaya başladı. Ancak, 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. İlanın ne zaman yayınlanacağı konusunda da bir bilgi bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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