EKPSS - Son yapılan EKPSS atamalarının ardından engelli memur adayları yeni bir atama beklentisi içerisine girdiler. ÖSYM'den henüz bir duyuru yapılmazken, engelli memur adayları tercih ve atamalarına dair takvimin bir an önce yayınlanmasını bekliyor. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır. 65 yaşını dolduran engelli adayların EKPSS/kuraya başvuruda bulunmaz. İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır.

EKPSS ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, 18 Eylül 2019 tarihinde Aile Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile EKPSS atamalarını görüştü. Konfederasyon Başkanı İçli, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, 2019 yılında EKPSS atamasının yapılmama ihtimalinin olduğunu dile getirdi Bakan Selçuk EKPSS ataması için şu ifadeleri kullanmış; Kurumlara boş engelli kadrolarını Ekim ayı sonuna kadar bildirmeleri için yazı yazıldığını, bu kurum ve kuruluşlardan gelecek engelli kadrolarının anlamlı bir sayıya ulaşması halinde atama yapabileceklerini, ulaşmaması halinde atamaların önümüzdeki döneme kalacağını ifade etti.

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