KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması süreci yüz binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan 17 bin 689 sağlık personel alımı ilanı hakkında duyurular yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı ne zaman yapılacak sorusu çok araştırılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN 689 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.