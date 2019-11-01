Her yıl belirli tarihler aralığında devlet kadrolarında istihdam edilmek üzere çeşitli alanlarda memur alımı yapılıyor. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) tercihleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına en az lise mezunu adaylar arasından yaş şartı ve mülakat olmadan 19 bin 500 personel alımı yapılacak. Peki, duyuru hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilen bilgiler...

DUYURU NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 yılının kalan günlerinde 2 KPSS tercihi alınacak. Bu tercihlerden ilki Kasım ayında, ikincisi Aralık ayında gerçekleştirilecek. 2018 yılında yapılan KPSS'den alınan puan ile yapılacak tercihlerde adaylar ayrı bir mülakata tabi tutulmayacak. Memur atamalarında yaş şartı da olmayacak. Kasım ayında yapılacak KPSS tercihleri ile Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak.