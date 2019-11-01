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  • 01.11.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 14:33

Müjdeli haber geldi! 84. Dönem ne zaman açıklanacak? ÖGG sonuçları sorgulama...

84. Dönem için müjdeli haber geldi. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve sonuçların hangi tarihte açıklanacağı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde sınava ait soru ve cevaplar yayınlanmıştı. Peki, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son zamanların en çok ilgi gören mesleği Özel Güvenlik alımları devam ediyor. Bu mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar 84. Dönem kapsamında katıldıkları sınavın sonuçlarına kilitlendi. Sınavın ardından sonuçar için tarih açıklaması geldi. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

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