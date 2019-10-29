Milli Savunma Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli sınav duyurusunun yapılmasıyla birlikte başvuru yapmak isteyen adaylar detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Aynı zamanda alımların hangi tarihte yapılacağı da merak konusu oldu. Peki, Milli Savunma Üniversitesi personel alımı genel ve özel başvuru şartları nelerdir? İşte ilanda yer alan bilgiler ve detaylar...

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Milli Savunma Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığında (İSTANBUL) istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre toplam 10 (on) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak her sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), İngilizce dilinde yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.