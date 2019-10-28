Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından personel alımı yapılacağının duyurulmasıyla birlikte ilan hakkında pek çok kişi araştırma yapmaya başladı. İlanda genel başvuru şartları, özel başvuru şartları, başvuru şekli, yeri ve başvuru esnasında istenen belgelere yer verildi. İşte Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı hakkında bilgiler...

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz İstanbul Hamidiye Külliyesi'nde ve Ankara Gülhane Külliyesi'nde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 26 adet sözleşmeli personel alınacaktır.