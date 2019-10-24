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  • 24.10.2019 22:30
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 22:30

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor! ne zaman açıklanır?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksekokulları'na 2 bin 500 polis adayı alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar bir süre önce mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutuldu. Mülakatların ardından mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar son olarak mülakatlara katıldı. Mülakatların ardından PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusu merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen bilgiler...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı dair bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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