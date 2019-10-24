PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı yapılacak. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar son olarak mülakatlara katıldı. Mülakatların ardından PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanır sorusu merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen bilgiler...

PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PMYO mülakat sonuçları "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı dair bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldığında haberimizin içerisinde yer alacak.