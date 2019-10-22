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  • 22.10.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 10:07

Bekçi adayları tetik üstünde bekliyor! 2019 1. dönem ne zaman açıklanacak?

için geri sayım başladı. 2019 1. dönem kapsamında sözlü mülakatlara katılan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2019 1. dönem ? Sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu?

Bekçi adayları tetikte bekliyor! Sonuçlar...

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nin gerçekleştirdiği bekçi alımlarında son aşama olan sözlü mülakatlar tamamlanmış, adaylar sonuçları heyecanla beklemeye başlamıştı. İki aşamayı da başarıyla tamamlayan bekçi adayları son aşamadan da olumlu sonuç alarak göreve başlamayı hedefliyor. Bu nedenle, internet üzerinde sonuçların tarihini araştıran vatandaşlar, gelecek müjdeli habere kilitlendi.Peki, 2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

2019 1. dönem bekçilik sözlü mülakatlar 30 Ağustos - 12 Ekim'de yapıldı. Ancak, sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Buna göre, sonuçların önümüzdeki hafa içerisinde açıklanabileceği öngörülüyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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Adem Adem

Bekçilik de yas sınırını kaldırın daha uygun olur

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cevapla 22.10.2019 10:21
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