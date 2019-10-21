Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli istihdam edecek! Başvuru şartları nelerdir?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından bilişim personeli yapılacağı açıklandı. İlanda yer alan açıklamada "Jandarma Genel Komutanlığı'nın bilişim personeli ihtiyacının karşılanması maksadıyla (6) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi. İşte Jandarma Genel Komutanlığı bilişim personeli başvuru şartları...

BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ

a. İlan metni, www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

b. Adayların "İlan Metninin" tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması gerekmektedir. Başvuru esnasındaki yapılabilecek yanlış kodlamalar ve yanlış beyanlardan, ilanların takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

c. Ön başvurular sadece, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Ön başvurular, 08 Ekim 2019 günü başlayıp, 25 Ekim 2019 günü saat 17:00'de sona erecektir.

e. Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesinin ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.